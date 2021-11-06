Игорь Осинькин: «Очень важно, что «Крылья» уходят на перерыв в хорошем настроении»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

«Действительно, это очень важно, что команда на перерыв, связанный с играми сборной, уходит в хорошем настроении, - цитирует Остинькина официальный сайт клуба. - Это позволит позитивно поработать нам в этой паузе. Очень важно сейчас, чтобы мы правильно все приняли. Потому что счет крупный, но не могу сказать, что мы всю игру контролировали матч. Достаточно большими отрезками мы играли не очень хорошо.

Нам надо быть более агрессивными, подвижными. Не нужно ждать ошибок соперника, как в начале второго тайма. Для нас это непростительно, это не наш футбол. Мы об этом с ребятами уже поговорили. В целом матч у нас получился. Конечно, гол, который мы забили в середине первого тайма, раскрыл игру. После этого мы всю игру были ближе к победе, чем соперник. Но "Химки" умеют вести единоборства, умеет играть очень терпеливо. Если бы не гол, который все раскрыл, было бы за что опасаться».

В составе победителей отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев (с пенальти) и Роман Ежов.