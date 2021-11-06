«Сочи» — ЦСКА: офсайдная линия проведена неверно. Как определяют положение «вне игры» в РПЛ?
В конце матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (4:1) возникла офсайдная ситуация, в которой пришлось разбираться видеоассистентам Виталию Мешкову и Алексею Воронцову.
В итоге взятие ворот гостей было правильно засчитано, но в ходе телетрансляции для подтверждения решения ВАР был показан стоп-кадр, на котором была неправильно проведена одна из линий. Она показывала расположение игрока ЦСКА Игоря Дивеева, но отправной точкой была не внешняя сторона его стопы, а часть плеча, которой нельзя играть в футбол.
Повторю, итоговое решение судейской бригады правильное. Но для его подтверждения использован неверный стоп-кадр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю