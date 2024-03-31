Игнатьев: «У «Краснодара» нет права на ошибку, команде некуда отступать»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет дома с «Краснодаром».

Очная встреча команд состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

«Очень интригующая игра. У «Краснодара» новый тренер и новая мотивация. «Локомотив» опробует на себе измененный «Краснодар». Все в равных условиях, у меня даже нет определенной картины игры перед глазами. Понятно, что это будет увлекательный матч. Если «Локомотив» потеряет очки, то утратит эмоциональный подъем. У «Краснодара» же нет права на ошибку, команде некуда отступать», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Локомотив» располагается на 6-й строчке (32 очка).