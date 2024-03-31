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Сегодня, 17:46

Игнатьев: «У «Краснодара» нет права на ошибку, команде некуда отступать»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет дома с «Краснодаром».

Очная встреча команд состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

«Очень интригующая игра. У «Краснодара» новый тренер и новая мотивация. «Локомотив» опробует на себе измененный «Краснодар». Все в равных условиях, у меня даже нет определенной картины игры перед глазами. Понятно, что это будет увлекательный матч. Если «Локомотив» потеряет очки, то утратит эмоциональный подъем. У «Краснодара» же нет права на ошибку, команде некуда отступать», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Локомотив» располагается на 6-й строчке (32 очка).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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