Матыцын и Малышев отказались комментировать ситуацию в «Спартаке»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и гендиректор красно-белых Олег Малышев отказались отвечать на вопросы о происходящем в клубе.

Как отмечает «РБ Спорт», на просьбу журналиста об интервью после освящения храма святого равноапостольного князя Владимира рядом со стадионом «Спартака» Матыцын отреагировал так: «Я уже ответил на один вопрос». Вероятно, речь идет об интервью во время зимнего турнира в ОАЭ, где ему задали несколько актуальных на тот момент вопросов, в частности про будущее капитана Георгия Джикии. Малышев также не стал общаться с корреспондентом.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). На данный момент московская команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Красно-белых с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.