Хомуха: «Если ЦСКА устроит предложение клубов по Файзуллаеву, то никто не станет его удерживать»

Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от выступления вингера армейцев Аббосбека Файзуллаева в весенней части сезона.

«Вторая часть будет посложнее, чем первая. Пока не стал бы опережать события. Если он так же ярко ее проведет, как первую, можно будет говорить о том, что это действительно отличное приобретение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хомухи.

Также он предположил, надолго ли футболист задержится в ЦСКА, если к нему возрастает внимание со стороны европейских клубов.

«Если ЦСКА устроит предложение клубов, которые захотят его видеть, то никто не станет его удерживать. Это будет в интересах футболиста тоже. Кроме того, другие молодые игроки будут понимать, что если станут хорошо себя проявлять и попадут в сферу интересов зарубежных клубов, при хорошем финансовом предложении их тоже отпустят», — добавил специалист.

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.