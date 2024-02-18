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18 февраля, 18:43

Хомуха: «Если ЦСКА устроит предложение клубов по Файзуллаеву, то никто не станет его удерживать»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от выступления вингера армейцев Аббосбека Файзуллаева в весенней части сезона.

«Вторая часть будет посложнее, чем первая. Пока не стал бы опережать события. Если он так же ярко ее проведет, как первую, можно будет говорить о том, что это действительно отличное приобретение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хомухи.

Также он предположил, надолго ли футболист задержится в ЦСКА, если к нему возрастает внимание со стороны европейских клубов.

«Если ЦСКА устроит предложение клубов, которые захотят его видеть, то никто не станет его удерживать. Это будет в интересах футболиста тоже. Кроме того, другие молодые игроки будут понимать, что если станут хорошо себя проявлять и попадут в сферу интересов зарубежных клубов, при хорошем финансовом предложении их тоже отпустят», — добавил специалист.

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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