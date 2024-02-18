Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Уралом»
«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Урал» — 1:0.
Игра прошла на стадионе «Джабаль Али» в Дубае (ОАЭ).
Единственный гол на 74-й минуте забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Кордоба, 74 (1:0)
«Краснодар»: Агкацев, Петров (Оласа, 46), Волков (Эктов, 65), Тормена, Арутюнян (Черников, 65), Сперцян (Кайо, 65), Баньяц (Ленини, 65), Жоау Батчи (Кучугура, 85), Кастаньо (Кордоба, 65), Олусегун (Боржес, 65), Мозес Кобнан (Кокшаров, 65).
«Урал»: Помазун, Филипенко (Эммерсон, 63), Бегич, Итало, Кулаков, Бевеев, Сунгатулин (Сиссе, 63), Мишкич (Аюпов, 80), Концевой (Каштанов, 22), Бочеров, Бикфалви (Ишков, 63).
Предупреждения: Каштанов, 34. Кордоба, 85.
18 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5