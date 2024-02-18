Черышев: «Промес правильно делает, что молчит»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мыслями о ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса, который приговорен голландским судом к 6 годам тюрьмы.

«Разговор о ситуации Промеса — очень сложный. Могу высказывать только свое мнение. Зачем Промес совершил такой шаг, чтобы получить такое серьезное обвинение? Это единственный вопрос, который я бы ему задал. Удивляет ли, что сам Промес не дал ни одного комментария на данную тему? Он правильно делает. О чем сейчас можно давать комментарии, когда идет огромный напряг и давление прессы на него? Промес молчит и правильно поступает», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.