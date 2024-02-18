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18 февраля, 18:51

Черышев: «Промес правильно делает, что молчит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мыслями о ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса, который приговорен голландским судом к 6 годам тюрьмы.

«Разговор о ситуации Промеса — очень сложный. Могу высказывать только свое мнение. Зачем Промес совершил такой шаг, чтобы получить такое серьезное обвинение? Это единственный вопрос, который я бы ему задал. Удивляет ли, что сам Промес не дал ни одного комментария на данную тему? Он правильно делает. О чем сейчас можно давать комментарии, когда идет огромный напряг и давление прессы на него? Промес молчит и правильно поступает», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Черышев
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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