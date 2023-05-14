Хлусевич назвал причину, из-за которой «Спартаку» не удалось обыграть «Химки»

Полузащитник? «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«Мы просто не забиваем свои моменты. Надо поработать над реализацией. Где-то нам не везет. Много факторов. Но атмосфера в команде нормальная», — сказал Хлусевич «СЭ» в микс-зоне после матча.

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров. «Ростов» занимает 3-ю строчку также набрав 50 очков, но за 26 игр. ЦСКА находится на 2-й позиции с 54 очками.