Игорь Стрельцов заявил, что пока не видел полезных для результата «Торпедо» действий от Клотета

Игорь Стрельцов, сын легендарного советского футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, высказал мнение о перспективах в московском клубе испанского тренера Жозепа Клотета.

«Клотет пришел в конце сезона, когда уже ясно, что команда вылетает из чемпионата. Зачем убирать предыдущего тренера? Понимаю, если бы Жозеп пришел в начале сезона, и у него бы пошла вся задумка. Пока не видел нормальных действий Клотета, полезных для результата. А выгонять в российском футболе всегда умели. Не он первый, не он последний. Первым делом виноват всегда тренер. Новая метла по-новому метет. Но результат-то нулевой!» — приводит слова Стрельцова Sport24.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.