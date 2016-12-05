Хави Грасия: "Глобальная задача "Рубина" – быть в лидерах"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия, который в девяностые годы выступал в одной команде с Валерием Карпиным и Унаи Эмери, дал большое интервью "СЭ" перед матчем со "Спартаком". Он подчеркнул, что казанский клуб ставит перед собой высокие задачи.

– Как вы готовились к переезду в Россию?

– Прежде всего, посмотрел матчи "Рубина" и других команд. Первое, что бросилось в глаза, – высокая плотность в обороне. Много кто использует пять защитников, играет по схеме 5-3-2. В Испании это не так распространено, хотя некоторые все-таки прибегают к такой тактике. Особенно если играют против "Барселоны". Но в России с такой схемой могут выйти друг против друга две команды.

– Восьмое место по итогам половины сезона – очевидно, не то, что вы хотели.

– Разумеется. Глобальная задача "Рубина" – быть в лидерах. Это амбиции большого клуба, и в этом плане мы с руководством единомышленники. Но все понимают, что для строительства серьезного проекта требуется время. Нам надо сколотить состав и сыграться. Без крепкого фундамента качественный рывок невозможен. Построим основу и будем потихоньку подниматься. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Грасии