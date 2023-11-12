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12 ноября, 23:56

Карпин назвал футболистов «Ростова» девочками после первого тайма матча со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал о реакции главного тренера команды Валерия Карпина на игру ростовчан в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Красно-белые забили голы на 4-й и 15-й минутах, южане ответили на 81-й.

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: все было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из-за этого. Настрой был. Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», — цитирует Миронова «Матч ТВ».

На пресс-конференции после матча сам Карпин назвал игру своей команды в первом тайме катастрофой.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1978683_Devochki_vyshli_ne_bitsa_a_prosto_begat_na_pole_Futbolist_Rostova_Mironov_o_slovah_Karpina_o_pervom_tajme_matcha_so_Spartakom
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
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Спартак – Ростов
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