Карпин назвал футболистов «Ростова» девочками после первого тайма матча со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал о реакции главного тренера команды Валерия Карпина на игру ростовчан в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Красно-белые забили голы на 4-й и 15-й минутах, южане ответили на 81-й.

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: все было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из-за этого. Настрой был. Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», — цитирует Миронова «Матч ТВ».

На пресс-конференции после матча сам Карпин назвал игру своей команды в первом тайме катастрофой.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».