«На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»
В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Уже к 15-й минуте красно-белые вели 2:0 благодаря голам Игнатова и Промеса, но преимущество развить не удалось, хотя моменты были. На 78-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Осипенко. «Спартак» одержал победу и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, «Ростов» располагается на 11-м месте. После игры главные тренеры команд Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин подвели итоги на пресс-конференции.
Карпин: «Первый тайм — катастрофа»
— Как оцените первый круг для «Ростова»?
— Плохо, конечно. Неудовлетворительно.
— Почему «Ростов» так слабо сыграл в первом тайме?
— В первом тайме «Ростова» не было на поле. В первом тайме не играли...
— Помог бы родной стадион в ситуации, как в концовке матча?
— При такой игре шансов не было бы. Когда только второй тайм что-то плюс-минус мы играли. Тут где угодно без шансов. Первый тайм — это катастрофа в исполнении «Ростова». Думаю, знаю почему. Уже сказал и еще раз скажу игрокам свои мысли.
Абаскаль: «Мы должны очень, очень и очень злиться на себя»
— Поздравляю ребят! Они молодцы и заслужили эту победу. Но мы должны очень, очень и очень сильно злиться на себя. В первом тайме нужно было забивать больше. Голы — это следствие работы, которую мы проводим на поле. Если бы мы были достаточно по-спортивному голодны, то не было бы этих нервозных последних минут. Будем над этим работать.
— Вы постоянно находитесь под критикой?
— В современном мире сложно быть в вакууме и ничего не знать.
— Насколько эта критика справедлива?
— Прежде всего скажу, что мы самокритичны, критики внутри команды достаточно. Мы ставим высокую планку как для себя, так и для футболистов. Когда игра идет хорошо, сложно входить в нее с лавки — у тех, кто на поле, и так все хорошо получается. Было сложно сегодня что-то улучшить. Нам нужна была «физика» и свежесть.
А что до критики — чем больше говорят, тем лучше. На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови. Тебя убивает не бык. Сегодня мы оставили быка в живых, и потому мы злы на себя. Что до конструктива, я начал работать тренером в 22 года, с тех пор постоянно учусь и никогда не перестану это делать. У нас два уха и один рот. Чем критика конструктивнее, тем лучше для меня. Порой нужно прислушиваться к ней и к тем, кто обладает какими-то знаниями, но не к тем, кто дома что-то печатает на телефоне.
— Как объясните эпизод, когда свежий Мозес запорол атаку, а потом не побежал назад, едва выйдя на замену?
— Он вышел именно для этого — создавать моменты. Виктор ошибся в передаче. Его задачей были контроль мяча и продвижение, учитывая, что линия обороны «Ростова» достаточно высокая. Мы могли делать проникающие передачи. Не соглашусь, что Мозес недонастроился — вышел, совершил пару хороших рывков. Он не 20-летний парень, который сразу может начать бегать. Ему нужно определенное время, чтобы поймать ритм. Мы верим в Виктора, и он это знает. Не будем забывать прошлый матч, когда он играл крайнего защитника в четверке.
— Что с травмированными? Расскажите, кто в каком состоянии.
— Бабич заболел ангиной, у него болит горло. У Умярова небольшое мышечное повреждение — думаю, два-три дня нужно, чтобы он пришел в себя. Джикия очень близок к возвращению в общую группу. Думаю, уже на этой неделе он вернется в нее. Зобнин сказал, что почувствовал спазм. Я видел матчи Романа на этой позиции два-три года назад — играл великолепно. Надеемся, что он как можно скорее вернется и будет нам помогать, в том числе на фланге. Да, он играл в схеме с пятью защитниками, но и при игре в четверке его опыт нам поможет.
— Максименко постоянно не угадывает направление удара при пенальти. Может, стоит с ним поработать?
— Принимаю во внимание ваше мнение. Проанализируем его и в этот раз.
— У футболистов есть много стимулов: финансовый, моральный, исторический. Сегодня вы играли против тренера сборной. Какого стимула вам сегодня не хватало?
— Мы не рассматривали этот матч с такой точки зрения. Вообще эта ситуация для футбола не совсем обычная. В целом перед игрой была хорошая атмосфера — ребята общались с игроками «Ростова», которые вызываются в сборную. У нас молодая команда, которая еще строится. Были моменты, которые мы не реализовали. Но начиная с матча против «Пари НН» видна игровая система. Ребята прогрессируют.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3