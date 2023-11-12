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«На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»

Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»
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Алексис Дуарте и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные тренеры — о 2:1 на «Открытии».

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Уже к 15-й минуте красно-белые вели 2:0 благодаря голам Игнатова и Промеса, но преимущество развить не удалось, хотя моменты были. На 78-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Осипенко. «Спартак» одержал победу и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, «Ростов» располагается на 11-м месте. После игры главные тренеры команд Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин подвели итоги на пресс-конференции.

Карпин: «Первый тайм — катастрофа»

— Как оцените первый круг для «Ростова»?

— Плохо, конечно. Неудовлетворительно.

— Почему «Ростов» так слабо сыграл в первом тайме?

— В первом тайме «Ростова» не было на поле. В первом тайме не играли...

— Помог бы родной стадион в ситуации, как в концовке матча?

— При такой игре шансов не было бы. Когда только второй тайм что-то плюс-минус мы играли. Тут где угодно без шансов. Первый тайм — это катастрофа в исполнении «Ростова». Думаю, знаю почему. Уже сказал и еще раз скажу игрокам свои мысли.

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Абаскаль: «Мы должны очень, очень и очень злиться на себя»

— Поздравляю ребят! Они молодцы и заслужили эту победу. Но мы должны очень, очень и очень сильно злиться на себя. В первом тайме нужно было забивать больше. Голы — это следствие работы, которую мы проводим на поле. Если бы мы были достаточно по-спортивному голодны, то не было бы этих нервозных последних минут. Будем над этим работать.

— Вы постоянно находитесь под критикой?

— В современном мире сложно быть в вакууме и ничего не знать.

Квинси Промес в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;. Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

— Насколько эта критика справедлива?

— Прежде всего скажу, что мы самокритичны, критики внутри команды достаточно. Мы ставим высокую планку как для себя, так и для футболистов. Когда игра идет хорошо, сложно входить в нее с лавки — у тех, кто на поле, и так все хорошо получается. Было сложно сегодня что-то улучшить. Нам нужна была «физика» и свежесть.

А что до критики — чем больше говорят, тем лучше. На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови. Тебя убивает не бык. Сегодня мы оставили быка в живых, и потому мы злы на себя. Что до конструктива, я начал работать тренером в 22 года, с тех пор постоянно учусь и никогда не перестану это делать. У нас два уха и один рот. Чем критика конструктивнее, тем лучше для меня. Порой нужно прислушиваться к ней и к тем, кто обладает какими-то знаниями, но не к тем, кто дома что-то печатает на телефоне.

— Как объясните эпизод, когда свежий Мозес запорол атаку, а потом не побежал назад, едва выйдя на замену?

— Он вышел именно для этого — создавать моменты. Виктор ошибся в передаче. Его задачей были контроль мяча и продвижение, учитывая, что линия обороны «Ростова» достаточно высокая. Мы могли делать проникающие передачи. Не соглашусь, что Мозес недонастроился — вышел, совершил пару хороших рывков. Он не 20-летний парень, который сразу может начать бегать. Ему нужно определенное время, чтобы поймать ритм. Мы верим в Виктора, и он это знает. Не будем забывать прошлый матч, когда он играл крайнего защитника в четверке.

— Что с травмированными? Расскажите, кто в каком состоянии.

— Бабич заболел ангиной, у него болит горло. У Умярова небольшое мышечное повреждение — думаю, два-три дня нужно, чтобы он пришел в себя. Джикия очень близок к возвращению в общую группу. Думаю, уже на этой неделе он вернется в нее. Зобнин сказал, что почувствовал спазм. Я видел матчи Романа на этой позиции два-три года назад — играл великолепно. Надеемся, что он как можно скорее вернется и будет нам помогать, в том числе на фланге. Да, он играл в схеме с пятью защитниками, но и при игре в четверке его опыт нам поможет.

— Максименко постоянно не угадывает направление удара при пенальти. Может, стоит с ним поработать?

— Принимаю во внимание ваше мнение. Проанализируем его и в этот раз.

— У футболистов есть много стимулов: финансовый, моральный, исторический. Сегодня вы играли против тренера сборной. Какого стимула вам сегодня не хватало?

— Мы не рассматривали этот матч с такой точки зрения. Вообще эта ситуация для футбола не совсем обычная. В целом перед игрой была хорошая атмосфера — ребята общались с игроками «Ростова», которые вызываются в сборную. У нас молодая команда, которая еще строится. Были моменты, которые мы не реализовали. Но начиная с матча против «Пари НН» видна игровая система. Ребята прогрессируют.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
3
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Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
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11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
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Зенит – Краснодар
 1 : 1
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Пари НН – Балтика
 0 : 0
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Динамо – Оренбург
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Сочи – Рубин
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Спартак – Ростов
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