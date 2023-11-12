Карпин о поражении «Ростова» от «Спартака»: «Первый тайм — катастрофа, нас не было на поле»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

— Как оцените первый круг для «Ростова»?

— Плохо, конечно. Неудовлетворительно

— Почему «Ростов» так слабо провел первый тайм против «Спартака»?

— В первом тайме «Ростова» не было на поле. В первом тайме мы не играли... Первый тайм — это катастрофа в исполнении Ростова. Думаю, знаю, почему. Уже сказал и еще раз скажу игрокам свои мысли.

— Помог бы родной стадион в такой ситуации, как в концовке матча?

— При такой игре шансов не было бы. Когда только во втором тайме мы во что-то плюс-минус играли. Тут где угодно без шансов.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 17 очками в 15 матчах.