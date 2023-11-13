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Сегодня, 00:21

Хабиб: «Отец был большим болельщиком «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подаренную «Спартаком» футболку с номером 29-0 на спине.

«Отец был большим болельщиком «Спартака», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Хабиб присутствовал на матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

Хабиб Нурмагомедов. «Спартак» подарил Хабибу футболку с номером 29-0

35-летний боец завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.

ФК Спартак (Москва)
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
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 0 : 0
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