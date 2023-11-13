Хабиб: «Отец был большим болельщиком «Спартака»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подаренную «Спартаком» футболку с номером 29-0 на спине.

«Отец был большим болельщиком «Спартака», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Хабиб присутствовал на матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

35-летний боец завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.