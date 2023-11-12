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Сегодня, 23:08

«Спартак» подарил Хабибу футболку с номером 29-0

Виктория Кравченко
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» подарил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0. Боец присутствовал на матче 15-го тура РПЛ красно-белых с «Ростовом» (2:1).

«Вручили Хабибу футболку красно-белых с номером 29-0 в честь серии его побед в боях ММА. Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе!» — говорится в сообщении «Спартака».

35-летний боец завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.

Источник: https://t.me/fcsmtg/10984
ФК Спартак (Москва)
Хабиб Нурмагомедов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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