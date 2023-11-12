«Спартак» подарил Хабибу футболку с номером 29-0

«Спартак» подарил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0. Боец присутствовал на матче 15-го тура РПЛ красно-белых с «Ростовом» (2:1).

«Вручили Хабибу футболку красно-белых с номером 29-0 в честь серии его побед в боях ММА. Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе!» — говорится в сообщении «Спартака».

35-летний боец завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.