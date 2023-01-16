«Хапоэль» планирует до окончания сезона выкупить у «Краснодара» Сулейманова

«Хапоэль» Беэр-Шева планирует выкупить у «Краснодара» трансфер форварда Магомеда-Шапи Сулейманова за 800 тысяч евро, сообщает Walla.co.il.

По данным источника, клуб намерен это сделать до окончания текущего сезона.

Уточняется, что все детали личного контракта Сулейманова уже обговорены, футболист готов подписать долгосрочное соглашение с командой.