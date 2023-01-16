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Сегодня, 13:15

Юран: «Спартак» Карреры сильнее нынешнего"

Александр Кружков
Обозреватель
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Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сравнил два «Спартака» — Гильермо Абаскаля и Массимо Карреры.

— Какой «Спартак» вам нравится больше — Абаскаля или Карреры?

— Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу. Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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