Гришин считает, что борьба за второе место в РПЛ будет между ЦСКА и «Ростовом»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, кто является фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

«По качеству игры «Ростов» нравится. «Спартак» в этой тройке аутсайдер. Борьба развернется между «Ростовом» и ЦСКА. У команд еще впереди топовые матчи. Кто их пройдет более успешно, тот и займет второе место. По подбору футболистов ЦСКА выше «Ростова». У ростовчан играют молодые российские футболисты, а у ЦСКА сильные иностранцы, которые делают погоду в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

На данный момент второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ростов» (50 очков). Третьим идет «Спартак» (49 очков). На четвертой строчке расположился ЦСКА (48 очков).