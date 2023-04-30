«Сочи» — «Торпедо»: Жоаозиньо открыл счет

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо открыл счет в матче против «Торпедо» в 25-м туре РПЛ.

На седьмой минуте Артур Юсупов отдал мяч в центр штрафной, откуда Жоаозиньо поразил ворота москвичей.

В случае победы «Сочи» останется на 9-м месте по итогам тура и гарантированно не пропустит вперед себя «Локомотив», который сегодня сыграет с «Химками». Начало матча — в 19.00 (мск).