«Гремио» заплатил «Зениту» за аренду Ду Кейроса 500 тысяч евро

«Гремио» за аренду у «Зенита» полузащитника Ду Кейроса заплатил 500 тысяч евро, сообщает портал Transfermarkt.

также, по данным источника, бразильский клуб сможет выкупить игрока за 6 миллионов евро.

12 февраля «Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио» до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что «Васко Да Гама» интересовалось 24-летним игроком, однако трансфер сорвался из-за санкций США.

Ду Кейрос в текущем сезоне сыграл за петербургский клуб 16 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.