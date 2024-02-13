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Сегодня, 06:50

Кураньи: «Люблю Москву, всегда приятно посещать этот город»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о любви к Москве.

«Всегда приятно посещать Москву. Люблю этот город, здесь хорошо! Каждый раз встречаюсь здесь с друзьями, бывшими партнерами, но сейчас они на сборах. Например, с Федором Смоловым. Я слежу за результатами «Динамо»: выиграли или проиграли. Но я не могу смотреть матчи из Европы», — приводит Metaratings слова Кураньи.

Кураньи выступал за «Динамо» с июля 2010 по июль 2015 года. Форвард забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи в 151 матче за бело-голубых.

Источник: Metaratings
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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