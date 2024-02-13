Кураньи: «Люблю Москву, всегда приятно посещать этот город»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о любви к Москве.

«Всегда приятно посещать Москву. Люблю этот город, здесь хорошо! Каждый раз встречаюсь здесь с друзьями, бывшими партнерами, но сейчас они на сборах. Например, с Федором Смоловым. Я слежу за результатами «Динамо»: выиграли или проиграли. Но я не могу смотреть матчи из Европы», — приводит Metaratings слова Кураньи.

Кураньи выступал за «Динамо» с июля 2010 по июль 2015 года. Форвард забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи в 151 матче за бело-голубых.