Барбоза — о бразильцах «Зенита»: «Любой топ-клуб должен иметь самых интересных игроков»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал трансферную политику петербургского «Зенита».

«Надо понимать, что сегодня все команды имеют много иностранных игроков. Раньше было принято играть только своими футболистами, а сейчас этот процесс во многих странах существенно изменился. Вопрос должен идти не о национальностях, а о качестве. Если игроки действительно соответствуют и они намного качественнее и талантливее, то это не должно быть проблемой. Любой топ-клуб должен иметь самых интересных и перспективных игроков. Если игрок качественный, то не вижу причин, по которым он не должен играть», — приводит слова Барбозаы Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).