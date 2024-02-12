«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Ду Кейроса в «Гремио».

Соглашение предусматривает аренду до конца 2024 года. Бразильский клуб будет иметь право выкупа 24-летнего игрока.

Ду Кейрос играл за «Зенит» с лета 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.