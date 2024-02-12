Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:01

«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Ду Кейроса в «Гремио».

Соглашение предусматривает аренду до конца 2024 года. Бразильский клуб будет иметь право выкупа 24-летнего игрока.

Ду Кейрос играл за «Зенит» с лета 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
6
16
Читайте также
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине в годовщину Минских соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Дубль Фомина, «гол+пас» Тюкавина австрийцам. «Динамо» неудержимо на сборах
Кержаков: «Сомневаюсь, что «Краснодар» выиграет чемпионат в этом году. «Зенит» все равно сильнее»
Кержаков: «На данный момент российские футболисты проигрывают конкуренцию иностранцам»
Кержаков: «Сомневаюсь, что отсутствие российского костяка в «Зените» — проблема для результата»
«Динамо» обыграло австрийский «Санкт-Пельтен», Фомин оформил дубль
Лоськов считает, что Баринову нужно остаться в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галактионов рассказал о будущем Тикнизяна в «Локомотиве»

Семин считает, что Лоськов заслужил любовь болельщиков «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости