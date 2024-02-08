Трансфер Ду Кейроса из «Зенита» в бразильский клуб под угрозой срыва из-за санкций

Переход полузащитника «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» под угрозой срыва, сообщает Globo.

По сведениям источника, трансфер 24-летнего бразильца может сорваться из-за того, что генеральный спонсор «Зенита» — компания «Газпром» — находится под санкциями США. Один из финансовых партнеров бразильской команды — компания из Северной Америки. В случае нарушения рекомендаций компании могут столкнуться с уголовным преследованием.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 матчей за «Зенит» и отметился одним голом.