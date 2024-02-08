Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

8 февраля, 22:48

Трансфер Ду Кейроса из «Зенита» в бразильский клуб под угрозой срыва из-за санкций

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Переход полузащитника «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» под угрозой срыва, сообщает Globo.

По сведениям источника, трансфер 24-летнего бразильца может сорваться из-за того, что генеральный спонсор «Зенита» — компания «Газпром» — находится под санкциями США. Один из финансовых партнеров бразильской команды — компания из Северной Америки. В случае нарушения рекомендаций компании могут столкнуться с уголовным преследованием.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 матчей за «Зенит» и отметился одним голом.

ФК Васко да Гама
ФК Зенит
Ду Кейрос
2
1
Читайте также
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой
Такер Карлсон и интервью Владимира Путина: где смотреть видео и когда выйдет
В Казани мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа
Wildberries рассказала о конфликте на складе в Электростали
Байден рассказал о недавней беседе с умершим канцлером ФРГ Колем
«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Булыкин рассказал, почему «Спартак» отстает от «Зенита»
Ду Кейрос перейдет из «Зенита» в «Гремио» на правах аренды
Трансферы РПЛ: «Спартак» отпустил форварда, «Локо» взял защитника и нападающего
Зобнин: «Никаких конфликтов между Джикией и Абаскалем нет»
«Гремио» намерен арендовать Ду Кейроса у «Зенита»
Кассьерра: «Самая важная дата для «Зенита» — день игры против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ла лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
Новости
RSS RSS
Все новости