Глебов отреагировал на информацию о возможных задержках зарплаты в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможных задержках зарплаты в клубе. Ранее об этом сообщали РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Это нужно спрашивать и уточнять у руководства. Мне вроде зарплата вовремя приходит!» — сказал Глебов «СЭ» после матча со «Спартаком» (1:1).

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах.