Контракт Йокановича может быть продлен только при попадании «Динамо» в тройку

Как стало известно «СЭ», контракт главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, который завершается по окончании этого сезона, может быть продлен только в случае достижения прописанной в нем турнирной задачи — места в тройке призеров.

Сейчас «Динамо» (39 баллов) занимает 7-е место и за пять туров до финиша отстает от идущего третьим «Спартака» на десять очков.

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

6 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Химками» в матче 26-го тура РПЛ.