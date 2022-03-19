Чистяков доволен победой «Зенита» над «Арсеналом» в РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (3:0).

— Комфортный результат. Но при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся — стараемся играть в атаку и забываем про оборону иногда, это немного настораживает. Думаю, игра удалась. Раз у «Арсенала» получилась лишь одна атака, значит справились. Нам важна каждая победа — «Динамо» наступает на пятки. Каждая игра важна, а сегодняшняя вдвойне. Хотели уйти с отрывом на перерыв на сборные.

«Зенит» остался лидером чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах.