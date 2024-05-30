Министр спорта Татарстана назвал верным решение «Рубина» продлить контракт с Рахимовым: «Он всегда держал удар»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о решении руководства «Рубина» продлить контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт Рахимова с клубом из Казани истекал этим летом.

«Тренерская стезя — неблагородный труд: победа — общая, а проигрыш — тренерский. В этом плане Рашид Маматкулович — очень крепкий и компетентный человек. Этим он мне и импонирует. Он всегда держал удар, несмотря на сложные периоды. Он знает свое дело. Задачи, которые стояли перед ним, были выполнены, команда укрепилась в РПЛ и показала зубы грандам российского футбола.

Сегодня «Рубин» — крепкий, некомфортный для многих соперник. Команда настроена на результат, показывает атакующий футбол, при этом не забывает и об обороне. Считаю, что продление контракта с Рахимовым — правильное решение руководства клуба. В следующем году у главного тренера юбилей. Надеюсь, это тоже будет мотивацией для больших успехов. Болею за «Рубин» и рад, что амбициозный тренер хочет добиться еще больших успехов с командой», — сказал Леонов «СЭ».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле прошлого года. По итогам сезона-2023/24 казанцы заняли восьмое место в чемпионате России, набрав 41 очко в 30 матчах. До этого Рахимов работал в «Уфе», «Ахмате», «Амкаре» и «Локомотиве».