Тукманов поделился мнением об увольнении Гончаренко из «Урала»

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Я думаю, что здесь просто накипело у руководителей клуба, функционеров. Они видят безысходность ситуации, которая длится уже достаточно долго. Понимая, что команде нужен какой-то всплеск перед ответной игрой с «Акроном». На мой взгляд, эта мера вполне объяснима», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего белоруса в четверг, 30 мая. В среду, 29 мая «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.