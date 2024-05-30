Тикнизян о рождении сына: «Просыпался по ночам в 3:30? Теперь просыпается жена, а я сплю дальше»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил «СЭ» на вопрос о том, как изменилась его жизнь после рождения сына.

— Как изменилась ваша жизнь с рождением сына?

— Только с положительной точки зрения. На одного человека, которого я люблю, в моей жизни стало больше. Я счастлив!

— Раньше вы просыпались в 3:30. А теперь с рождением сына вообще спать перестали?

— Теперь просыпается моя жена, а я сплю дальше.

В ноябре 2023 года Тикнизян родился на телеведущей Яне Ромашкиной. В начале мая у пары родился сын.