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Балахнин заявил, что «Урал» плохо играл весной

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на новость об увольнении Виктора Гончаренко из «Урала».

— «Урал» плохо играл весной. Гончаренко очень сильный тренер, но что-то у него не получилось. Понять это решение можно.

— Сможет ли «Урал» после ухода Гончаренко эмоционально встряхнуться?

— Не знаю был ли смысл убирать Гончаренко сейчас. Как бы чего плохого из этого не вышло. «Урал» рискнул, уволил главного тренера. Не надо было в такой момент расставаться с Гончаренко, — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего белоруса в четверг, 30 мая. В среду, 29 мая «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-ne-nado-by-lo-v-takoj-moment-uvol-nyat-goncharenko/
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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