Главный тренер «Зенита» Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 21 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал ход чемпионской гонки в Тинькофф РПЛ.

— Как бы вы сейчас оценили ничью с «Краснодаром» с учетом того, что вы заработали очко, а «Спартак» проиграл «Уфе»? Стратегический итог — приобретение очка?

— Это в любом случае приобретение балла, потому что мы играли на выезде с командой, которая была одним из наших главных конкурентов в борьбе за золото в предыдущих сезонах. И сейчас ничего не изменилось. По тому, как складывался матч, можно сказать, что это балл в нашу копилку. Мы знаем, сколько нам нужно очков, чтобы добиться цели, которая перед нами стоит. Всем матчи — сложные, невозможно все выиграть, но нужно стараться сводить их к минимуму.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в чемпионате России с 55 очками. На втором месте «Локомотив» (49 очков), на третьем «Спартак» (47 очков).