В «Рубине» рассказали о сроках восстановления Кварацхелии

«Рубин» 21 апреля на официальной странице клуба в Twitter сообщил о сроках восстановления полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

По сообщению пресс-службы клуба, восстановление 20-летнего грузина займет несколько недель. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.