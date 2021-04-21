В «Рубине» рассказали о сроках восстановления Кварацхелии
«Рубин» 21 апреля на официальной странице клуба в Twitter сообщил о сроках восстановления полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).
По сообщению пресс-службы клуба, восстановление 20-летнего грузина займет несколько недель. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.
В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.
Восстановление Хвичи займет несколько недель— «Рубин» Казань (@fcrk) April 21, 2021
Во время матча против «Урала» полузащитник получил повреждение и был заменен. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель.
Желаем здоровья и скорейшего возвращения! pic.twitter.com/NOWL5JlfBZ
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