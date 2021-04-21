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В «Рубине» рассказали о сроках восстановления Кварацхелии

13:23
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Рубин» 21 апреля на официальной странице клуба в Twitter сообщил о сроках восстановления полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

По сообщению пресс-службы клуба, восстановление 20-летнего грузина займет несколько недель. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

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