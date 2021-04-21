Семак прокомментировал потерю Азмуна перед матчем с «Ротором»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 21 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал, как повлияет на игру команды отсутствие дисквалифицированного форварда Сердара Азмуна.

«Потеря Азмуна? Ситуация, когда любой из наших лидеров выпадает из состава, создает для нас дополнительные сложности. Но у нас есть другие игроки, которые в такой ситуации должны брать на себя инициативу и помогать команде, когда предоставляется такой шанс», — заявил Семак.

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ротор» состоится в субботу, 24 апреля. Начало — в 16.30 (мск). После 26 игр питерский клуб занимает первое место с 55 очками, волгоградцы — 15-е (18 очков).

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний иранец Азмун провел 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.