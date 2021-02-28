Главный тренер «Урала» заявил, что команда потеряла три очка в матче против «Краснодара»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев заявил, что команда потеряла три очка в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Первый тайм провалили. Ожидали, что после длинной паузы будет сложно. Но во втором тайме смогли переломить ход, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Во втором тайме нужно было забрать мяч, быстрее двигать его. И создавать моменты, реализовывать их.

У меня разочарование от пущенной победы. У нас, кажется, десятая ничья в сезоне. Чего-то не хватает».