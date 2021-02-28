Матвеев не знает, почему «Урал» не додавил «Краснодар»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью против «Краснодара» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Краснодар» шел в активный прессинг, но мы знали, что будет давить, — сказал Матвеев. — После удаления у «Краснодара» мы взяли игру в свои руки, забили 2 прекрасных гола. Не знаю, почему испугались дальше играть в такой манере. Обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Надеюсь, болельщики остались происходящим на поле. Много событий на поле было.

— Оцените действия новичков команды.

— Ребята молодые, первый раз играли, сложно с первой игры о себе громко заявить. Ибрахимай, пока силы были, пытался обыгрывать. А тут ребята вышли, уроженцы ФНЛ, для них это первый опыт. Надеемся на них, надеюсь, будут прогрессировать в дальнейшем.

— Кто первый вратарь команды на данный момент?

— Сейчас Годзюр, а как будет дальше — посмотрим. Коновалов только приехал, не было времени на знакомство. Решили поставить опытного вратаря, он провел достаточно хороший матч.

— С чем связываете такое трудное начало встречи для «Урала»?

— Еще раз говорил, что это был для нас первый матч в году. Сложно было вкатиться в ритм после подготовки в манеже. Постепенно адаптировались.

(Екатерина Потапова)