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Аугустыняк прокомментировал свой дубль в ворота «Краснодара»

21:11
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Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ (2:2). 27-летний хавбек оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Для нас это первая игра в новом году, «Краснодар» уже провел три игры, — сказал Аугустыняк в эфире «Матч премьер». — Хорошо, что мы забили два мяча, плохо, что пропустили в концовке.

Я впервые в жизни забил два мяча в одной игре. Очень рад".

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