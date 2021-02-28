Аугустыняк прокомментировал свой дубль в ворота «Краснодара»
Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ (2:2). 27-летний хавбек оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
«Для нас это первая игра в новом году, «Краснодар» уже провел три игры, — сказал Аугустыняк в эфире «Матч премьер». — Хорошо, что мы забили два мяча, плохо, что пропустили в концовке.
Я впервые в жизни забил два мяча в одной игре. Очень рад".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю