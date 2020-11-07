Главный тренер «Тамбова» госпитализирован с подозрением на пневмонию
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию, сообщает пресс-служба тамбовчан.
50-летний специалист не сможет руководить командой в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», который состоится сегодня, 7 ноября в 19.00 (мск). Обязанности Первушина будет выполнять Тимур Шипшев.
Отмечается, что Первушин вместе с командой проходил плановое тестирование на коронавирус и сдал отрицательный анализ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4535-Sergej-Aleksandrovich--popravljajtes-.html