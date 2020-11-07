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Главный тренер «Тамбова» госпитализирован с подозрением на пневмонию

15:05
Сергей Первушин. Фото ФК "Тамбов"
Сергей Первушин. Фото ФК "Тамбов"
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию, сообщает пресс-служба тамбовчан.

50-летний специалист не сможет руководить командой в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», который состоится сегодня, 7 ноября в 19.00 (мск). Обязанности Первушина будет выполнять Тимур Шипшев.

Отмечается, что Первушин вместе с командой проходил плановое тестирование на коронавирус и сдал отрицательный анализ.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4535-Sergej-Aleksandrovich--popravljajtes-.html

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