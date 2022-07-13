Источник: Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани
Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу в московском клубе после ухода спортивного директора Луки Каттани, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, руководство красно-белых уже сообщило 33-летнему испанцу, что полностью ему доверяет и решение Каттани не повлияет на его работу.
В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
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15
|Факел
|0
|0
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|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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