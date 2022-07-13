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Источник: Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани

Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу в московском клубе после ухода спортивного директора Луки Каттани, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство красно-белых уже сообщило 33-летнему испанцу, что полностью ему доверяет и решение Каттани не повлияет на его работу.

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

Источник: https://metaratings.ru/news/abaskal-prodolzhit-rabotu-v-spartake-nesmotrya-na-ukhod-kattani-1310749/
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