Источник: Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу в московском клубе после ухода спортивного директора Луки Каттани, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство красно-белых уже сообщило 33-летнему испанцу, что полностью ему доверяет и решение Каттани не повлияет на его работу.

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.