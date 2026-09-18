Врач ЦСКА Безуглов: «Срок реабилитации Баринова составит порядка 6 месяцев»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал ходе восстановления полузащитника армейцев Дмитрия Баринова.

Баринов получил травму 22 августа в матче против «Локомотива» (3:2) в 5-м туре РПЛ. Позже стало известно, что ему диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки и внутренней боковой связки коленного сустава.

— Дмитрий Баринов перенес операцию в Мюнхене, она прошла в штатном режиме. Через три дня после операции он вернулся в Москву и в настоящее время проходит реабилитацию в расположении первой команды. Планируется, что срок реабилитации составит порядка шести-шести с половиной месяцев, — цитирует Безуглова matchtv.ru.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. В этом сезоне он провел 5 матчей за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

После 9 туров ЦСКА с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Спартаку» и московскому «Динамо».