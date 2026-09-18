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Срок восстановления полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова составит около 6 месяцев

Врач ЦСКА Безуглов: «Срок реабилитации Баринова составит порядка 6 месяцев»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал ходе восстановления полузащитника армейцев Дмитрия Баринова.

Баринов получил травму 22 августа в матче против «Локомотива» (3:2) в 5-м туре РПЛ. Позже стало известно, что ему диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки и внутренней боковой связки коленного сустава.

— Дмитрий Баринов перенес операцию в Мюнхене, она прошла в штатном режиме. Через три дня после операции он вернулся в Москву и в настоящее время проходит реабилитацию в расположении первой команды. Планируется, что срок реабилитации составит порядка шести-шести с половиной месяцев, — цитирует Безуглова matchtv.ru.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. В этом сезоне он провел 5 матчей за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

После 9 туров ЦСКА с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Спартаку» и московскому «Динамо».

Источник: matchtv.ru
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Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
Гамид Агаларов
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П
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Педро

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 4
Маркиньос
Маркиньос

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