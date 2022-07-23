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В «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа подписать Налдо

Алексей Еремин
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что спортивный директор Лука Каттани покинул московскую команду из-за неподписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо.

Ранее «СЭ» сообщил об интересе московского клуба к бразильскому футболисту.

«Мы тепло и уважительно попрощались, сказали Луке спасибо, он сказал спасибо клубу. Никаких проблем с расставанием нет — все спокойно и полюбовно. Чем Лука обосновал свое решение? Он устал. Его уход связывают с неподписанием Налдо? Могу процитировать тренера: «Давайте говорить только о тех футболистах, которые есть в «Спартаке». Налдо — не игрок «Спартака». Поэтому больше сказать нечего», — цитирует «Чемпионат» Зеленова.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.

Налдо выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17, на его счету 2 гола в 24 матчах за «быков». В данный момент 33-летний бразилец является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне Налдо забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4764715-v-spartake-otvetili-dejstvitelno-li-nepodpisanie-naldo-stalo-prichinoj-uhoda-kattani.html

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Краснодар 1
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15%

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Обе забьют - да

19%

1.64
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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Лука Каттани
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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