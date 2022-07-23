В «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа подписать Налдо
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что спортивный директор Лука Каттани покинул московскую команду из-за неподписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо.
Ранее «СЭ» сообщил об интересе московского клуба к бразильскому футболисту.
«Мы тепло и уважительно попрощались, сказали Луке спасибо, он сказал спасибо клубу. Никаких проблем с расставанием нет — все спокойно и полюбовно. Чем Лука обосновал свое решение? Он устал. Его уход связывают с неподписанием Налдо? Могу процитировать тренера: «Давайте говорить только о тех футболистах, которые есть в «Спартаке». Налдо — не игрок «Спартака». Поэтому больше сказать нечего», — цитирует «Чемпионат» Зеленова.
13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.
Налдо выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17, на его счету 2 гола в 24 матчах за «быков». В данный момент 33-летний бразилец является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне Налдо забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.
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|В
|Н
|П
|+/-
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1
|ЦСКА
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|2
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|0
|5-0
|6
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2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0