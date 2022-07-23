В «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа подписать Налдо

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что спортивный директор Лука Каттани покинул московскую команду из-за неподписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо.

Ранее «СЭ» сообщил об интересе московского клуба к бразильскому футболисту.

«Мы тепло и уважительно попрощались, сказали Луке спасибо, он сказал спасибо клубу. Никаких проблем с расставанием нет — все спокойно и полюбовно. Чем Лука обосновал свое решение? Он устал. Его уход связывают с неподписанием Налдо? Могу процитировать тренера: «Давайте говорить только о тех футболистах, которые есть в «Спартаке». Налдо — не игрок «Спартака». Поэтому больше сказать нечего», — цитирует «Чемпионат» Зеленова.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.

Налдо выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17, на его счету 2 гола в 24 матчах за «быков». В данный момент 33-летний бразилец является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне Налдо забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.