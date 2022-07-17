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Экс-советник Федуна Камоцци: «Желаю «Спартаку» достичь всех поставленных целей на сезон»

Экс-советник Федуна Камоцци пожелал «Спартаку» достичь поставленных целей на сезон
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возможное назначение Артема Реброва на должность спортивного директора московского клуба. Также он пожелал красно-белым достичь поставленных целей на сезон.

«Артем может стать спортивным директором «Спартака»? Ребров — классный парень, желаю ему успехов в новой должности. И желаю «Спартаку» достичь всех поставленных целей на сезон. Готов ли помогать команде? Конечно, но это вопрос к клубу», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В первом туре Российской премьер-лиги сезона-2022/23 «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-zhelayu-spartaku-dostich-vseh-postavlenny-h-tselej-na-sezon/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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Леонид Федун
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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