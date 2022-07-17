Экс-советник Федуна Камоцци: «Желаю «Спартаку» достичь всех поставленных целей на сезон»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возможное назначение Артема Реброва на должность спортивного директора московского клуба. Также он пожелал красно-белым достичь поставленных целей на сезон.

«Артем может стать спортивным директором «Спартака»? Ребров — классный парень, желаю ему успехов в новой должности. И желаю «Спартаку» достичь всех поставленных целей на сезон. Готов ли помогать команде? Конечно, но это вопрос к клубу», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В первом туре Российской премьер-лиги сезона-2022/23 «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).