Канчельскис — о проблемах «Краснодара»: «Не нужно винить Кордобу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением об игре «Краснодара» в РПЛ.

«Две из трех последних ничьих были в гостях, тем более одна на искусственном поле с «Оренбургом». Как на таком поле можно показывать футбол? Что касается Кордобы, он лучший игрок «Краснодара» и РПЛ прошлого сезона. Его не нужно ни в чем винить. «Краснодар» идет на первом месте, еще и без поражений. Да, спады бывают. Думаю, перерыв им пойдет на пользу», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 9 туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет таблицу чемпионата России. «Быки» одержали шесть побед на старте сезона, после чего трижды сыграли вничью.