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Белоголовцев: «Чемпионат России выиграет «Зенит». Я готов поставить на это пару миллионов рублей»

Белоголовцев заявил, что готов поставить пару миллионов на победу «Зенита» в чемпионате России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал слова генерального директора московского клуба Евгения Мележикова о том, что целью красно-белых является золотые медали в чемпионате России и выход в финал БЕТСИТИ Кубка России.

«Это вообще ни на сколько не реально, — приводит слова Белоголовцева Metaratings.ru. — Если Кубок России еще хоть как-то можно, там есть часть лотереи, можно поймать удачу, но по статистике редко команды два раза подряд выигрывают турнир, это очень сложно будет. Чемпионат России выиграет «Зенит», я готов поставить на это пару миллионов рублей своих кровных, которых у меня нет. Но если были бы, я бы поставил«.

По его мнению, гендиректор не должен так выражаться.

«Неправильно для гендиректора так выражаться, он как-то странно формулирует свои мысли, иногда неадекватен в своих высказываниях, это очередная глупость и попытка насмешить народ. Возможно, очень остроумные ребята руководят клубом, хотят просто веселить и смешить людей, а не работать над спортивным принципом», — сказал он.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, а также выиграл Кубок России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bolelshchik-spartaka-belogolovtsev-chempionat-vyigraet-zenit-ya-gotov-postavit-na-eto-paru-millionov-1311763/
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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