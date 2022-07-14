Белоголовцев: «Чемпионат России выиграет «Зенит». Я готов поставить на это пару миллионов рублей»
Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал слова генерального директора московского клуба Евгения Мележикова о том, что целью красно-белых является золотые медали в чемпионате России и выход в финал БЕТСИТИ Кубка России.
«Это вообще ни на сколько не реально, — приводит слова Белоголовцева Metaratings.ru. — Если Кубок России еще хоть как-то можно, там есть часть лотереи, можно поймать удачу, но по статистике редко команды два раза подряд выигрывают турнир, это очень сложно будет. Чемпионат России выиграет «Зенит», я готов поставить на это пару миллионов рублей своих кровных, которых у меня нет. Но если были бы, я бы поставил«.
По его мнению, гендиректор не должен так выражаться.
«Неправильно для гендиректора так выражаться, он как-то странно формулирует свои мысли, иногда неадекватен в своих высказываниях, это очередная глупость и попытка насмешить народ. Возможно, очень остроумные ребята руководят клубом, хотят просто веселить и смешить людей, а не работать над спортивным принципом», — сказал он.
По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, а также выиграл Кубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -