Черчесов: «Ахмат» проведет десятидневный сбор в Турции и два контрольных матча с иранскими клубами»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о планах команды на время международной паузы в РПЛ.

— У нас было много игр в начале сезона. Матчи как в кубке, так и в чемпионате наложились один на другой. Команда ушла в мини-отпуск на четыре дня, и 22-го сентября соберется на десятидневный сбор в Турции. Мы планируем провести два контрольных матча с иранскими клубами и дополнительно еще один с другой командой уже после возвращения домой, — цитирует Черчесова пресс-служба грозненского клуба.

После 9 туров «Ахмат» с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре грозненцы после перерыва на матчи сборных 11 октября сыграют с «Балтикой».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.