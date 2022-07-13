Губерниев предложил кандидатуру Ольги Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предположил, кто бы мог заменить Луку Каттани на посту спортивного директора «Спартака».
«Судя по тому, что происходит в «Спартаке», там может работать любой. Например, я думаю, Ольга Бузова могла бы быть прекрасным спортивным директором. Хуже уже не будет с точки зрения подбора состава», — сказал Губерниев «СЭ».
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
Ранее Губерниев заявил, что 40-летний Каттани не справился со своей работой в «Спартаке».
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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