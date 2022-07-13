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Сегодня, 12:13

Губерниев предложил кандидатуру Ольги Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Павел Бедняков, Известия

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предположил, кто бы мог заменить Луку Каттани на посту спортивного директора «Спартака».

«Судя по тому, что происходит в «Спартаке», там может работать любой. Например, я думаю, Ольга Бузова могла бы быть прекрасным спортивным директором. Хуже уже не будет с точки зрения подбора состава», — сказал Губерниев «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

Ранее Губерниев заявил, что 40-летний Каттани не справился со своей работой в «Спартаке».

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Лука Каттани
Ольга Бузова
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