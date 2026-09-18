Источник: Хуан Диас покинет пост главного тренера «Родины»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в ближайшее время может покинуть клуб, сообщается в Telegram-канале шоу «Это футбол, брат».

По информации источника, 48-летний испанец покинет клуб во время паузы на матчи сборных.

Диас возглавляет «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне заняла первое место в Первой лиге и впервые в истории вышла в РПЛ.

После 9 туров «Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда после международной паузы 11 октября на выезде сыграет против ЦСКА.

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