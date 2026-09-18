Кокшаров: «Был интерес из Португалии, но выбрали «Факел»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров, который выступает за воронежский клуб на правах аренды из «Краснодара», рассказал, что мог летом перейти в португальский клуб.

21-летний футболист подтвердил, что им интересовалась «Витория Гимарайнш».

— Интерес был, но потом появился вариант с «Факелом» и выбрали «Факел», — цитирует Кокшарова «РБ Спорт».

— Почему не захотели в Португалию? Там солнышко светит, океан. В Воронеже искусственное поле и сирены.

— Если говорить только про плохие вещи, это закаляет. Я бы отметил болельщиков невероятных.

— Чемпионат Португалии сильнее российского?

— Я там не играл, сложно сказать.

— Но наверняка видели матчи «Бенфики», «Порту».

— Это топ-команды, но и у нас есть очень сильные клубы.

«Факел» арендовал Кокшарова в начале сентября. Форвард провел 4 матча за команду и забил один гол. После 9 туров воронежский клуб с 3 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт Кокшарова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.

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