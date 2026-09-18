Кокшаров: «Был интерес из Португалии, но выбрали «Факел»
Нападающий «Факела» Александр Кокшаров, который выступает за воронежский клуб на правах аренды из «Краснодара», рассказал, что мог летом перейти в португальский клуб.
21-летний футболист подтвердил, что им интересовалась «Витория Гимарайнш».
— Интерес был, но потом появился вариант с «Факелом» и выбрали «Факел», — цитирует Кокшарова «РБ Спорт».
— Почему не захотели в Португалию? Там солнышко светит, океан. В Воронеже искусственное поле и сирены.
— Если говорить только про плохие вещи, это закаляет. Я бы отметил болельщиков невероятных.
— Чемпионат Португалии сильнее российского?
— Я там не играл, сложно сказать.
— Но наверняка видели матчи «Бенфики», «Порту».
— Это топ-команды, но и у нас есть очень сильные клубы.
«Факел» арендовал Кокшарова в начале сентября. Форвард провел 4 матча за команду и забил один гол. После 9 туров воронежский клуб с 3 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Контракт Кокшарова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1