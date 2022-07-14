«Обидно, что такой человек покинул наш клуб. Мне очень нравился этот специалист». Литвинов — об уходе Луки Каттани и Суперкубке
В среду, 13 июля, Лука Каттани покинул должность спортивного директора «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых рассказал о поражении от «Зенита» в матче за Суперкубок и целях «Спартака» на предстоящий сезон. Объяснил, почему создание Медиалиги положительно влияет на российский футбол.
— Как тебе новая медийная команда Соболева и Джикии «Бей Беги»?
— Мне очень интересна эта новая движуха, в целом медиафутбол. Когда мои близкие друзья, партнеры по команде заходят в такую тему, я только рад за них! Вчера с удовольствием приехал на первый матч их команды, поддержал. Поздравляю ребят с дебютным матчем!
— Можешь ли ты представить, что когда-то сыграешь за эту команду?
— Было бы очень прикольно залететь в эту движуху, поучаствовать самому. Посмотрим, как сложится.
— Ты следил за первым сезоном Медиалиги?
— Да, я смотрел весь сезон. Часто смотрел их пресс-конференции. Было очень интересно. Думаю, что создание Медиалиги положительно влияет на российский футбол. Подобного рода турниры создают больше ажиотажа вокруг спорта. Это работает только в плюс большому футболу.
— За кого болел в прошедшем сезоне?
— Если честно, не было любимой команды. Я просто активно следил за ведущими командами этой лиги: «Броуки», «2Drots», «Наспорте».
— Медиалига может помочь молодым футболистам показать себя, развить свои качества?
— Однозначно — да. Например, Иван Коршунов. Он принадлежит «СКА-Хабаровску», но выступал за «2Drots» в этом сезоне Медиалиги. Это прекрасный пример того, как этот турнир влияет на молодых футболистов.
— Выступление в медиафутболе может негативно повлиять на людей, уже имеющих профессиональные контракты?
— Думаю, что нет. Этот турнир создан больше для шоу. На профессиональных карьерах игроков это никак не должно сказываться.
— Как ты отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок?
— Расстроен, что неудачно начали сезон. Думаю, что это может быть толчком для нас — разозлиться, оскалиться. Это поражение не надломило «Спартак». Нет ощущения, что «Зенит» — непобедимая команда. Мы уже разобрали эту игру. Сейчас очень важно психологически быть готовым к началу предстоящего сезона. Это самое главное.
— Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У «Спартака»?
— Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.
— Ты веришь в то, что «Спартак» сможет претендовать на первое место в этом сезоне?
— Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.
— Как ты отреагировал на уход Каттани из «Спартака»?
— Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали. Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами. Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.
— Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?
— Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -