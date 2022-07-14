Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

«Обидно, что такой человек покинул наш клуб. Мне очень нравился этот специалист». Литвинов — об уходе Луки Каттани и Суперкубке

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси Промес и Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
«СЭ» поговорил с защитником «Спартака» Русланом Литвиновым.

В среду, 13 июля, Лука Каттани покинул должность спортивного директора «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых рассказал о поражении от «Зенита» в матче за Суперкубок и целях «Спартака» на предстоящий сезон. Объяснил, почему создание Медиалиги положительно влияет на российский футбол.

— Как тебе новая медийная команда Соболева и Джикии «Бей Беги»?

— Мне очень интересна эта новая движуха, в целом медиафутбол. Когда мои близкие друзья, партнеры по команде заходят в такую тему, я только рад за них! Вчера с удовольствием приехал на первый матч их команды, поддержал. Поздравляю ребят с дебютным матчем!

Николай Осипов. Николай Осипов: «Медиалига и РПЛ — не враги, а друзья. Мы многое можем дать друг другу»

— Можешь ли ты представить, что когда-то сыграешь за эту команду?

— Было бы очень прикольно залететь в эту движуху, поучаствовать самому. Посмотрим, как сложится.

— Ты следил за первым сезоном Медиалиги?

— Да, я смотрел весь сезон. Часто смотрел их пресс-конференции. Было очень интересно. Думаю, что создание Медиалиги положительно влияет на российский футбол. Подобного рода турниры создают больше ажиотажа вокруг спорта. Это работает только в плюс большому футболу.

Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Квинси Промес и Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— За кого болел в прошедшем сезоне?

— Если честно, не было любимой команды. Я просто активно следил за ведущими командами этой лиги: «Броуки», «2Drots», «Наспорте».

— Медиалига может помочь молодым футболистам показать себя, развить свои качества?

— Однозначно — да. Например, Иван Коршунов. Он принадлежит «СКА-Хабаровску», но выступал за «2Drots» в этом сезоне Медиалиги. Это прекрасный пример того, как этот турнир влияет на молодых футболистов.

— Выступление в медиафутболе может негативно повлиять на людей, уже имеющих профессиональные контракты?

— Думаю, что нет. Этот турнир создан больше для шоу. На профессиональных карьерах игроков это никак не должно сказываться.

— Как ты отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок?

— Расстроен, что неудачно начали сезон. Думаю, что это может быть толчком для нас — разозлиться, оскалиться. Это поражение не надломило «Спартак». Нет ощущения, что «Зенит» — непобедимая команда. Мы уже разобрали эту игру. Сейчас очень важно психологически быть готовым к началу предстоящего сезона. Это самое главное.

— Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У «Спартака»?

— Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

— Ты веришь в то, что «Спартак» сможет претендовать на первое место в этом сезоне?

— Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.

Лука Каттани. Каттани покинул «Спартак». Чао, Лука! Здравствуй, хаос

— Как ты отреагировал на уход Каттани из «Спартака»?

— Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали. Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами. Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.

— Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?

— Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года
Литвинов — о Каттани: «Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. Мне очень нравился этот специалист»
Пономарев — об уходе Бийола: «Не представляю, как Федотов будет справляться. Кем играть-то?»
Материалы сюжета: Лука Каттани ушел из «Спартака»: подробности
В «Спартаке» рассказали, что клуб начнет сезон-2022/23 в форме образца прошлого года
Белоголовцев: «Чемпионат России выиграет «Зенит». Я готов поставить на это пару миллионов рублей»
Губерниев о чемпионской цели «Спартака» в сезоне: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»
Мележиков: «До зимы точно не будем назначать спортивного директора. Сейчас работаем с Ребровым»
Мележиков заявил, что уход Каттани из «Спартака» не повлияет на позиции Абаскаля
Мележиков рассказал о причинах ухода Каттани из «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агаларов перешел в «Ахмат». Почему лучший бомбардир РПЛ оказался не нужен топ-клубам?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости