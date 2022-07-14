«Обидно, что такой человек покинул наш клуб. Мне очень нравился этот специалист». Литвинов — об уходе Луки Каттани и Суперкубке

«СЭ» поговорил с защитником «Спартака» Русланом Литвиновым

В среду, 13 июля, Лука Каттани покинул должность спортивного директора «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых рассказал о поражении от «Зенита» в матче за Суперкубок и целях «Спартака» на предстоящий сезон. Объяснил, почему создание Медиалиги положительно влияет на российский футбол.

— Как тебе новая медийная команда Соболева и Джикии «Бей Беги»?

— Мне очень интересна эта новая движуха, в целом медиафутбол. Когда мои близкие друзья, партнеры по команде заходят в такую тему, я только рад за них! Вчера с удовольствием приехал на первый матч их команды, поддержал. Поздравляю ребят с дебютным матчем!

— Можешь ли ты представить, что когда-то сыграешь за эту команду?

— Было бы очень прикольно залететь в эту движуху, поучаствовать самому. Посмотрим, как сложится.

— Ты следил за первым сезоном Медиалиги?

— Да, я смотрел весь сезон. Часто смотрел их пресс-конференции. Было очень интересно. Думаю, что создание Медиалиги положительно влияет на российский футбол. Подобного рода турниры создают больше ажиотажа вокруг спорта. Это работает только в плюс большому футболу.

Квинси Промес и Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

— За кого болел в прошедшем сезоне?

— Если честно, не было любимой команды. Я просто активно следил за ведущими командами этой лиги: «Броуки», «2Drots», «Наспорте».

— Медиалига может помочь молодым футболистам показать себя, развить свои качества?

— Однозначно — да. Например, Иван Коршунов. Он принадлежит «СКА-Хабаровску», но выступал за «2Drots» в этом сезоне Медиалиги. Это прекрасный пример того, как этот турнир влияет на молодых футболистов.

— Выступление в медиафутболе может негативно повлиять на людей, уже имеющих профессиональные контракты?

— Думаю, что нет. Этот турнир создан больше для шоу. На профессиональных карьерах игроков это никак не должно сказываться.

— Как ты отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок?

— Расстроен, что неудачно начали сезон. Думаю, что это может быть толчком для нас — разозлиться, оскалиться. Это поражение не надломило «Спартак». Нет ощущения, что «Зенит» — непобедимая команда. Мы уже разобрали эту игру. Сейчас очень важно психологически быть готовым к началу предстоящего сезона. Это самое главное.

— Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У «Спартака»?

— Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

— Ты веришь в то, что «Спартак» сможет претендовать на первое место в этом сезоне?

— Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.

— Как ты отреагировал на уход Каттани из «Спартака»?

— Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали. Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами. Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.

— Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?

— Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.