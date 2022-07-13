Губерниев об уходе Каттани: «Скатертью дорога! Его однофамилец в полиции справлялся, а этот нет»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Луки Киттани с поста спортивного директора «Спартака».

«Лучше уйти до старта сезона, чем во время. Ушел — скатертью дорога, найдут другого спортивного директора. Я же говорю, сейчас работать с иностранцами — как с огнем играть. Каждый может уйти в любой момент. Вот и все.

И судя по тому, что происходит с составом «Спартака», Каттани не справился. Его однофамилец справлялся со своей полицейской работой, а этот не справляется. Правда, тот и закончил немного по-другому. Каттани пожелаем приятной дороги в Италию, и пусть «Спартак» найдет спортивного директора из нашей страны. Будет больше пользы, и дешевле выйдет», — сказал Губерниев «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.